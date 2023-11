Manutenzione del verde. Si offre contratto part time

Si ricerca personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde, da inserire nell’organico di un azienda nel territorio di Montaione. La risorsa svolgerà diverse mansioni: da piccole riparazioni di muratura, a falegnameria fino alla pulizia e organizzazione delle piscine e delle aree comuni della struttura. Viene offerto un contratto a tempo determinato di un anno con possibilità di trasformazione a indeterminato. La modalità di lavoro prevista è part time, per un totale di 36 ore settimanali con orario da definire in fase di colloquio. E’ preferibile che la risorsa abbia esperienze lavorative affini e che abbia una buona predisposizione ai lavori manuali. Inoltre è richiesta patente B e auto propria. Per candidarsi alla posizione è necessario accedere e registrarsi al portale di Toscana Lavoro, raggiungibile dal sito di Regione Toscana, entro e non oltre il 18 dicembre.