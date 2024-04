Mantellassi presenta il programma: "Equilibrio tra sviluppo e servizi. Mettiamo le persone al centro"

Si è fermato al cenacolo degli Agostiniani il percorso fatto ‘passo dopo passo’ per costruire il programma elettorale di Alessio Mantellassi. Ieri sera davanti a una folta platea e con tanti "amici" intervenuti per applaudirlo, il candidato dem (sostenuto da Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Azione, Questa è Empoli e Alessio Mantellassi Sindaco) ha presentato il suo progetto per la città. Il riassunto nei grossi oggetti in cartone installati per l’occasione nel cortile: gli occhiali, quelli del candidato, la scarpa, quella del percorso di ascolto lungo oltre 300 km fatto a piedi nelle frazioni, la bici e un albero per ribadire l’interesse per l’ambiente. "Al centro – spiega Mantellassi – c’è l’equilibrio tra sviluppo, ambiente e servizi alla persona da una parte e uno sviluppo diffuso anche nelle frazioni dall’altra. Noi abbiamo un progetto di visione, gli altri riempiono la campagna elettorale di accuse e odio".

Tra i temi più rilevanti c’è quello della Multiutility. Mantellassi ribadisce di essere favorevole al progetto che permette di "superare la frammentazione attuale, rafforzare il coordinamento della governance e promuovere investimenti massicci sui territori a vantaggio della qualità del servizio". Poi la piscina, che per Mantellassi "ha bisogno di una grossa opera di rinnovamento", e lo stadio Castellani che "ha bisogno di un intervento di modernizzazione". Lo stadio, però, "deve rimanere di proprietà comunale e l’amministrazione deve tentare di usare lo strumento del project financing per farlo rigenerare e modernizzare con l’intervento a carico del privato". Il programma si concentra su ambiente e sviluppo. Confermato il ‘porta a porta’, mentre l’obiettivo è introdurre strategie per "la riduzione della produzione di rifiuti", favorire il minor consumo di plastica e supportare l’economia circolare. Si prevede 2mila nuovi alberi e il nuovo parco urbano di Santa Maria. Al contempo si punta sul ‘Piano Strutturale Intercomunale’ e il ‘Piano Operativo Comunale’, "strumenti per garantire crescita, sviluppo e mantenimento dei siti produttivi", perché, "serve sviluppo e lavoro sostenibile. Chi ci racconta che esiste una decrescita felice ci sta prendendo in giro".

Mantellassi annuncia poi un ‘piano frazioni’ "con interventi grandi e piccoli programmati secondo la possibilità di realizzazione", con l’obiettivo di portare anche maggiori servizi. Per il centro, invece, sono previsti interventi di riqualificazione e decoro, a partire da piazze e vicoli del centro. Ecco "un parcheggio sotterraneo da 150 posti con un Project Financing" e l’obiettivo di "riportare in centro la sede distaccata dell’Università degli Studi di Firenze".

Ampio il ventaglio di interventi sui servizi alla persona. Investimento in edilizia scolastica, ampliamento dell’offerta dei posti ai nido, "un nuovo centro giovani nell’Ecopark di Ponte a Elsa" e rendere "l’ex cinema La Perla uno spazio per cultura e per musica dal vivo". Poi il rafforzamento delle politiche per gli anziani, per la disabilità e l’inclusione, oltre che per la parità di genere. Sul disagio abitativo si prevede la costruzione "di nuovi alloggi pubblici, con finanziamenti regionali Erp" e il restauro di spazi da abitare con Publicasa, oltre ad agevolazioni per fasce deboli e giovani. Nel programma c’è anche la richiesta del Tribunale a Empoli e una Procura della Repubblica, mentre sul tema sicurezza, considerata "una questione fondamentale", si ribadisce i punti già esposti alla cittadinanza con il piano ‘Empoli più bella e sicura’. Per quanto riguarda le infrastrutture per Mantellassi "Empoli deve aumentare i km di piste ciclabili", e indica tre tracciati che colleghino il centro con Martignana, Fontanella e Villanova. Sullo sport, infine, prevede interventi di riqualificazione al Pala Aramini e agli spogliatoi del Pala Giglioli, la realizzazione della nuova palestra a Pontorme, oltre alla nuova palestra a carico della metrocittà in via Sanzio e il nuovo impianto di atletica. C’è anche l’impegno a cercare le risorse per nuovi campi sportivi di frazione e per "un nuovo grande palazzetto". Infine, l’annuncio di voler realizzare un Regolamento di Partecipazione "per consultazioni su problemi specifici, petizioni popolari e referendum".

Giovanni Mennillo