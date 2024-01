Mantellassi in tour tra le frazioni: "Voglio ascoltare la gente a casa"

Le scarpe da tennis bianche ce le ha già ai piedi ed è pronto a vederle cambiare di colore. Tanti sono i chilometri che si prepara a macinare. Alessio Mantellassi, candidato sindaco a Empoli del Partito Democratico, ha annunciato una campagna elettorale “Passo dopo passo“. Anzi, porta a porta... nelle frazioni. Anche negli angoli più nascosti della città. Un cammino lungo 28 tappe tra le persone per ascoltarle e "costruire con loro" il programma elettorale. "Io sono nato e vivo in una frazione – racconta –: voglio partire da lì bussando a commercianti, associazioni ma anche semplici cittadini perché ogni luogo ha caratteristiche e problemi specifici a cui prestare attenzione. Voglio passeggiare con la gente, magari farmi offrire un caffè a casa di qualcuno". Nessuno potrà rinfacciargli poi – sorride – di essersi concentrato sul centro... "Governare una città non è una cosa che si improvvisa, non è una cosa che si fa di furia, ma con calma e pazienza. A piedi, dando il giusto peso, il giusto spazio e il giusto tempo alle cose che le empolesi e gli empolesi avranno da dirmi. Lo farò insieme a tante persone che mi accompagneranno in questo viaggio". Non si dice preoccupato dalle tappe nei quartieri più spigolosi – dove temi come raddoppio ferroviario, gassificatore, stadio son cari –, semmai "entusiasta" di potersi confrontare. Il programma è fitto e arriva sino a fine febbraio. Si comincia oggi da Cortenuova (orario 10-18), domani a San Frediano (9.30-12), martedì 23 Villanuova (10-18), giovedì 25 Santa Maria (10-18), sabato 27 Monterappoli (10-18), lunedì 22 gennaio Pozzale (10-18), giovedì 1° febbraio Tartagliana (9.30-12.30) e Corniola (13.30-19.30), sabato 3 ad Avane (10-18), martedì 6 a Casenuove (10-18), giovedì 8 a Ponzano e Moriana (10-18), venerdì 9 febbraio a Brusciana (9.30-12.30) e Tinaia (15-18), sabato 10 a Marcignana (10-18), martedì 13 a Fontanella (10-18), venerdì 16 a Pontorme (10-18), sabato 17 a Pagnana, Vitiana e Riottoli (9-12), domenica 18 Molinovo e Sant’Andrea, lunedì 19 Ponte a Elsa (10-18), giovedì 22 e venerdì 23 Cascine e Carraia (15-20), sabato 24 e domenica 25 Serravalle (10-18), martedì 27 Bastia/Pianezzoli/Case Gerini, mercoledì 28 Corea (15-19).

"Se poi qualcuno fosse impossibilitato a partecipare, possiamo prenderci un caffè insieme – dice Mantellassi –. Chiunque mi può contattare alla mail [email protected] e sarò felice di incontrare chi lo vorrà". Il centrodestra copierà la sua strategia? "Chissà. Intanto scelgano il candidato".

elisa cap.