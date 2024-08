Manovra da 14 milioni. Dalle frazioni al centro tra scuola e servizi. Mantellassi vara il piano

Ci sono le frazioni e il centro cittadino, la sicurezza stradale e quella delle persone, la cultura e lo sport, ma anche le associazioni e la solidarietà. Insomma, niente è stato dimenticato nella prima manovra economico-finanziaria della giunta Mantellassi. Una manovra da 14 milioni di euro che sarà attivata entro la fine del 2024. "Per realizzarla – ha detto il sindaco – utilizzeremo un avanzo di bilancio per quasi 4 milioni di euro, risorse che vengono da fuori – 6 milioni dalla Regione per la cassa di espansione sull’Orme – e useremo risorse interne per altri 4 milioni ". "I 100 giorni sono un numero simbolico – ha ribadito Mantellassi – per ribadire le priorità dell’amministrazione e l’approccio che abbiamo. Non è stato semplice in 30 giorni o poco più confezionare una manovra così densa. Dentro ci sono cose del programma di mandato e abbiamo iniziato a lavorarci dalla prima riunione dopo che la giunta si è insediata". Il sindaco ha quindi illustrato come saranno utilizzati i fondi: "Priorità? Le frazioni. Poi ci sono la sicurezza, i servizi, la scuola, la cultura, lo sport, la transizione digitale...". A questo proposito, Mantellassi ha detto che: "Verrà realizzato un database unitario del servizio cultura (spesa 10mila euro) che mette in sistema i dati per gestire in modo unitario le informazioni e facilitarne l’uso. Ci saranno anche 64mila euro di contributi alle associazioni per manifestazioni ed eventi e 20mila euro per l’Emporio Solidale".

A supporto di associazioni ed eventi sportivi sul territorio andranno 65mila euro mentre 140mila euro saranno utilizzati per progettare il proseguimento della bretella ’Aldo Moro’ fino a Ponzano. Per quanto riguarda le frazioni, Mantellassi ha specificato che 100mila euro andranno per il progetto di riqualificazione dell’ex casa del fascio di Fontanella, 500mila euro per le manutenzioni stradali, 250mila euro per giochi nuovi nei parchi a Brusciana e Marcignana e nuove aree giochi a Pagnana e a Santa Maria in via Pio La Torre e in via Adda e ancora una nuova area gioco alle Case Fanfani in via Rossellino. Due i fontanelli: con un cofinanziamento da 65mila euro ad Acque Spa saranno costruiti a Monterappoli e Marcignana. Un progetto sperimentale di sicurezza stradale su via Motta fra Avane e Pagnana (30mila euro) per ridurre gli eccessi di velocità delle auto. A Brusciana, inoltre, verrà sistemata la parte chiusa della 429 con nuovi giochi e un giardino (20mila euro) mentre a Marcignana la manutenzione di via della Nave e l’abbattimento della torre costeranno 50mila euro. A Cortenuova cambia l’illuminazione in via Margotti, a Serravalle un nuovo parco giochi in via Adda e a Corniola i nuovi parcheggi avranno un percorso pedonale sicuro. A Casenuove sarà messa in sicurezza via Valdorme e a Carraia via Vico. Infine gli interventi agli impianti sportivi: al campo di Cortenuova 20mila euro, a quello di Ponzano 20mila euro per la tribuna e 40mila euro a quello di Villanova. Il bocciodromo di Serravalle avrà 100mila euro per un restauro che include anche il tetto: è dura giocare a bocce se ti piove in testa.

Francesca Cavini