Mamme e babbi a lezione di lettura ad alta voce con gli esperti

Gli esperti leggono per le famiglie. E con le famiglie. Un’iniziativa importante. Ma di cosa si tratta? Si tratta di un incontro rivolto a tutte le famiglie con figli in età da zero a sei anni della zona, incontro da farsi insiseme all’esperto di lettura ad alta voce condivisa David Bargiacchi. L’incontro è dedicato a coinvolgere i genitori attivamente; a far conoscere loro i benefici della lettura ad alta voce; a far conoscere e comprendere, ai genitori, la logica che sta dietro alla politica educativa "Leggere: forte!" della Regione Toscana. Un’iniziativa importante che vuol coinvolgere i genitori in un’esperienza diretta di una lettura ad alta voce, a cura degli esperti di lettura ad alta voce condivisa. Fondamentale questo per far conoscere alle famiglie benefici e potenzialità del training di lettura svolto in classe. Il primo appuntamento in programma si svolgerà il 4 aprile al cinema teatro Pacini. In calendario anche l’incontro successivo fissato per mercoledì 26 aprile.