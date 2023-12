Maltrattamenti in famiglia. Sorpreso vicino casa della ex: così finisce ancora in manette

Fucecchio, 4 dicembre 2023 – Continue violazioni delle prescrizioni del giudice, incurante dei provvedimenti, il soggetto insiste nell’avvicinarsi alla persone che lo accusa di averlo maltrattato. I carabinieri della stazione di Fucecchio, nel pomeriggio di sabato hanno arrestato in flagranza un 41enne marocchino per violazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Un reato punito con severità dal codice penale e per il quale il soggetto è indagato dall’autorità giudiziaria.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare personale nel giugno 2021, nel settembre dello stesso anno era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze per le reiterate violazioni alle prescrizioni del divieto di avvicinamento alla ex compagna, segnalate dai militari della stazione di Fucecchio. Nonostante tutto questo, proprio nella giornata di sabato, lo straniero è stato nuovamente sorpreso nei pressi dell’abitazione della donna in palese violazione del divieto di avvicinamento tuttora in vigore. Così è scattato il provvedimento di arresto in flagranza. Su disposizione del magistrato di turno, informato dai carabinieri, il 41enne è stato poi trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Fucecchio in attesa del rito direttissimo.

La sua posizione – alla luce dell’ultimo provvedimento che ha portato all’arresto – è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria che ne accerterà o meno le responsabilità nel corso del successivo processo che verrà celebrato con la contestazione dei reati che gli sono ascritti.

C. B.