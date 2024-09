Malore fatale per un 54enne. Passeggiava con la moglie. Inutile la corsa in ospedale

È finita in tragedia quella che era iniziata come una piacevole e rilassante passeggiata tra le dolci colline che abbracciano il borgo di Vinci. La vittima, un 54enne di nazionalità svedese è morto al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli dopo essere arrivato ieri, poco prima di mezzogiorno, in condizioni disperate a seguito di un arresto cardiocircolatorio.

A quanto ricostruito, l’uomo nella mattinata di ieri stava passeggiando a fianco della moglie lungo la strada panoramica di via di San Donato, quella che da Sovigliana, attraverso un bellissimo crinale, porta al capoluogo di Vinci, quando ha accusato un malore.

Il 54enne si è accasciato a terra con un forte dolore al petto accando alla consorte che, nonostante lo choc, è riuscita a lanciare subito l’allarme. La centrale del 118 ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza della vicina Misericordia di Vinci. Ai soccorritori che gli hanno praticato le prime manovre di rianimazione in loco, lungo la strada, le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto critiche. Tuttavia, trasferito sul mezzo, il paziente è partito alla volta del pronto soccorso che era ancora in vita. Durante la disperata corsa verso la struttura di viale Boccaccio evidentemente le sue condizioni sono precipitate. Il personale sanitario del San Giuseppe ha tentato di tutto per cercare di salvargli la vita. Purtroppo, però, per lui non c’era più nulla da fare. L’uomo è deceduto poco dopo. Una morte assurda, improvvisa, che si è consumata davanti agli occhi della moglie impotente di fronte ad un destino così crudele.

Irene Puccioni