Madre investita con la carrozzina, neonato trasportato al Meyer

Castelfiorentino (Firenze), 31 gennaio 2024 – Paura in strada a Castelfiorentino, dove una madre è stata investita con la carrozzina sulla quale si trovava il figlio neonato di due mesi. Entrambi sono stati colpiti da una macchina in via Ridolfi.

In base ad una prima ricostruzione, pare che la donna stessa attraversando sulle strisce. A colpirla è stata una macchina condotta da una cittadina straniera, che si è fermata a prestare soccorso. La madre è rimasta illesa, ma la carrozzina è finita a terra.

Il piccolo, per precauzione, è stato trasportato al Meyer in codice rosso, ma testimoni lo hanno sentito piangere e questa è una buona notizia. Il bambino è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di primo soccorso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale. Nella zona sono presenti diverse telecamere che potrebbero aiutare a ricostruire quanto accaduto.