Madonnine porta a porta: "C’è il rischio truffa"

FUCECCHIO

C’è rischio truffa. per quello che sta accadendo sul territorio della diocesi. Dove né le parrocchie, e nemmeno la diocesi mandano qualcuno a vendere immagini sacre per la chiesa. Qualsiasi tipo di sostegno economico viene fatto direttamente in chiesa. Di cosa si tratta? Sono piccole statuette bianche raffiguranti la Madonna. Da qui l’avvertimento: "Se qualcuno si aggirasse con queste immagini o altre immagini religiose “o ve le regalano” non date somme in denaro". Un avvertimento per mettere in guardia da possibili trabocchetti. Viviamo in un tempo nel quale, specie le persone anziane, sono nel mirino di strani soggetti che suonano alla porta, si spacciano per addetti dei servizi, finanche per carabinieri e finanzieri, pur di spillare soldi. Un tempo in cui i sistemi della truffa si moltiplicano e corrono anche attraverso la rete internet. Oppure, più tradizionalmente, non hanno scrupoli a far leva su sentimenti e fede religiosa.