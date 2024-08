Macchina precipita in retro nella scarpata, due ferite

Sono servite oltre tre ore di lavoro per mettere in salvo le due ragazze protagoniste dell’incidente ’spettacolare’ avvenuto ieri pomeriggio a Camaioni, sull’omonima via che collega Capraia e Limite con Carmignano. Un intervento monstre, dicevamo, che si è concluso fortunatamente con un codice giallo e uno addirittura verde. Ma i contorni della storia sono quelli di una tragedia scampata, vista la particolare dinamica del sinistro, in bilico lungo un profondo burrone. L’auto con a bordo le due ventenni, infatti, è precipitata – per motivi ancora ignoti e al vaglio degli inquirenti – in una scarpata compiendo un salto di almeno un paio di metri. Per giunta all’indietro. Sì, perché l’utilitaria avrebbe – stando a una prima ipotesi da accertare – sbandato, con la conducente che avrebbe perso il controllo effettuando una sorta di testacoda e scivolando poi giù in retro. La corsa del mezzo si è fermata soltanto ’grazie’ all’albero contro il quale si è schiantato appunto con la parte posteriore. Immediato l’allarme. Sul posto si sono precipitati i volontari della Misericordia di Montelupo Fiorentino coadiuvati dall’automedica Mike del Torregalli. Per tirare fuori le ragazze dall’abitacolo però è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, con la polizia municipale che ha regolato il traffico nel frattempo ed effettuato i rilievi. Le operazioni di recupero non sono state semplici, ma hanno permesso ai volontari e al personale sanitario di lavorare per stabilizzare le due ferite. Al netto dello choc, il loro stato non ha destato particolare preoccupazione. Una delle due è stata trasportata in codice giallo all’ospedale fiorentino, l’amica è risultata praticamente illesa.

elisa cap.