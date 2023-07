Lutto per la comunità Si è spenta Alina Reali

EMPOLI

Si è spenta all’età di 92 anni Alina Reali, nata e vissuta ad Empoli fino alla fine dei suoi giorni. Molti in città la ricorderanno dietro il bancone del Bar Roma in piazza Farinata degli Uberti, che ha gestito per tanti anni. "È stata una grande donna, lavoratrice e altruista, che sono sicura rimarrà un esempio per coloro che l’hanno conosciuta". Queste le parole della cognata Francisca Lety Felix Mendoza, che poi ha voluto dedicargli anche questo messaggio di ricordo: "Ieri eri molto lucidità e oggi sei nel cielo, domani per sempre insieme, in memoria alla migliore cognata, ti ringrazio Alina per essere stata un punto di appoggio per tutti noi".

Alina con il suo sorriso e la sua gentilezza ha servito generazioni di empolesi e oggi che non c’è più anche il nipote Fabrizio ci tiene a ricordarla con affetto: "Volevo molto bene a mia zia perché mi ha cresciuto come fossi stato suo figlio". Una donna, Alina, molto amata dai propri cari, nelle cui vite lascerà indubbiamente un grande vuoto.

"Ci hai accolto con amore, con quel sentimento tanto umano – prosegue la madre di Fabrizio – Grazie per averci amato fino all’ultimo. Ricorderemo per sempre il tuo amore grande verso tutti i familiari, peruviani e italiani, sempre con la porta aperta, adesso rimarrò sola senza la tua compagnia". Le esequie funebri si terranno questa mattina alle ore 10.30 presso la chiesa San Giovanni Evangelista di Empoli.