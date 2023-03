Lutto nel mondo del calcio Addio a Pasqualino Malvolti Una vita fra pallone e giornali

EMPOLI

Per tutti era ‘Pasqualino’. E chi mastica calcio da queste parti, non poteva non conoscerlo. La Empoli sportiva piange Pasquale Malvolti, scomparso sabato sera all’età di 84 anni. Aveva vestito la maglia azzurra negli anni ’60, quando c’era da ricostruire la squadra che aveva appena riconquistato la Serie C. Rimase ad Empoli per 3 stagioni, totalizzando 53 presenzee indossando anche la fascia di capitano. Grinta da vendere, carattere deciso, era un terzino sinistro tra i più forti del suo periodo e non a caso fu una delle colonne di quell’Empoli. Era in campo anche il 5 aprile 1964, al "Sussidiario", durante un derby col Livorno reso celebre da un’invasione di campo dei tifosi ospiti.

Lui fu uno dei primi ad andare ad affrontare a viso aperto i sostenitori labronici per difendere i compagni. Il fatto è rimasto impresso nella storia azzurra perché i giocatori furono costretti a rimanere chiusi a lungo negli spogliatoi a causa delle intermperanze e delle minacce dei livornesi.

Negli anni Malvolti è stato anche allenatore e dirigente, ma in tanti lo conoscono perché insieme alla figlia ha gestito l’edicola di fronte allo stadio Castellani. Tra una rivista e un giornale, era impossibile non sentirlo parlare di calcio. Lascia la moglie Grazia e i figli Gabri e Simone.

La salma rimarrà esposta alle cappelle del commiato del San Giuseppe fino a questa mattina. Nel pomeriggio, alle 14, si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Michele a Pontorme. Anche l’Empoli Fc lo ha ricordato con un post: "Ciao Pasqualino, ci mancherai"

t.c.