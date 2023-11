Lupo semina il panico in un condominio. Catturato e liberato nel bosco

Capraia e Limite (Firenze), 12 novembre 2023 – Deve essere stata la fame a spingerlo in una struttura così “umana” come un condominio, l’odore di cibo deve averlo attirato in quel palazzo di via Martelli a Limite sull’Arno. Un lupo, per nulla felice quando sono arrivati per prenderlo e portarlo via, nel frattempo aveva creato il panico, destando i residenti con rumori molto forti. Infatti la porta gli si era chiusa alle spalle, innervosendolo. Il lupo ha iniziato a mordere tutto quello che trovava. Per fortuna nessuno ha aperto la porta; poi sono arrivati i carabinieri forestali a prenderlo. “E’ la prima volta che vediamo un lupo nei paraggi”, dice uno degli abitanti.

Lupo entra in un condominio a Capraia e Limite

L’animale è stato valutato dal servizio veterinario dell’Asl Toscana Centro; era in buone condizioni e non era rimasto ferito nella cattura. E’ stato quindi visitato dai veterinari dell’Asl e liberato all’interno di un’area boschiva ritenuta idonea.