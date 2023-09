L’unione fa la forza. Bambini, adulti e associazioni proteggono la natura

di Ylenia Cecchetti

EMPOLI

"A" come autunno, a come associazioni, ma soprattutto a come ambiente. Un calendario di 15 appuntamenti ed un approccio integrato, una strategia comune e condivisa tra l’amministrazione comunale e le diverse realtà associative del territorio. L’obiettivo? Mettere al centro il tema della natura e sensibilizzare su come ognuno possa fare la differenza anche con un piccolo gesto, ogni giorno. Si chiama "Un autunno per l’ambiente", ed è un cartellone di iniziative che si snoderà fino a dicembre.

Ad aprire la manifestazione ad ingresso gratuito, domani, è ‘Puliamo il mondo’: la giornata tematica promossa da Legambiente è giunta alla trentunesima edizione. Protagonisti i bambini delle scuole primarie che insieme ai loro insegnanti, supportati dai volontari delle associazioni Legambiente, Misericordia, Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, Auser Filo d’argento, Croce Rossa Italiana e Arca, saranno coinvolti nella pulizia delle aree a verde attigue ai plessi scolastici. Sono 386 gli alunni che aderiranno, 18 le classi in totale. Sotto la lente di ingrandimento il giardino interno comune alle scuole Carducci e Pascoli, piazza Matteotti, il parco di Serravalle e i giardini di Ponzano. Gli alunni faranno tappa anche nel parco di piazza Cavalieri, in quello delle Cascine e di Corniola. Ponte a Elsa e le altre frazioni saranno passate al setaccio dai baby volontari dell’ambiente, che per l’occasione usciranno dai banchi di scuola per sperimentare una materia nuova: l’amore e l’impegno verso l’ambiente. Il 25 settembre il centro commerciale Coop di via Sanzio ospiterà ‘Pinocchio Green’, un evento ludico formativo. Attraverso i personaggi della fiaba più amata dai bambini e grazie alle cinque aree didattiche allestite per laboratori, mostre e giochi, si affronteranno temi attuali come il surriscaldamento terrestre, le energie alternative, il riciclo dei metalli e l’inquinamento delle microplastiche. Il 30 settembre sarà la volta del Clean Up Day con i volontari di Plastic Free impegnati nella pulizia delle aree verdi intorno al Centro*Empoli.

"L’impegno dell’amministrazione per la tutela dell’ambiente è prioritario - evidenza l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini - Diamo vita a una serie di interventi mirati sperando così di contrastare l’abbandono dei rifiuti, incentivando lo sviluppo di un piano di azioni strategiche che mette al centro la natura come il patto del Verde. L’auspicio è che in tanti scelgano di partecipare contribuendo a una causa comune". L’ 8 ottobre, il 12 novembre e il 10 dicembre, dalle 9 alle 11, visite a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio: tre appuntamenti per conoscere meglio arbusti e attrezzature per il birdgarden e osservare da vicino gli uccelli. Dagli incontri in biblioteca, alle giornate dedicate al "Patto per il Verde" passando, il 10 novembre, da La Vela Margherita Hack, dove gli esperti spiegheranno come difendersi dalle zanzare. Il 10 novembre invece c’è "Puliamo Empoli", iniziativa organizzata dalla comunità filippina. Work in progress in vista della Giornata Nazionale degli Alberi in programma per il 21 novembre. "Faremo ancora di più dello scorso anno - anticipa l’assessore Marconcini - Ci siamo lavorando".