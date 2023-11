L’unico pediatra rimasto non ha più posti, il più vicino è a Castelfiorentino

Il recente trasferimento della dottoressa Papucci rischia di creare non poco disagi a diversi genitori con figli piccoli di Montespertoli. L’altro pediatra che opera sul territorio, la dottoressa Bosi, con il trasferimento di molti pazienti della dottoressa Papucci ha infatti raggiunto il tetto massimo di pazienti da seguire, ossia 1050. Morale della favola, tanto i pazienti rimasti ’orfani’ della dottoressa Papucci quanto coloro che dovranno avere bisogno di questa figura professionale in futuro saranno costretti a scegliere uno dei pediatri in servizio a Castelfiorentino, che da qualche anno fanno parte della stessa unità funzionale con Montespertoli. A sollevare la questione è stato lo stesso sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, con un posto sui social per rispondere alle varie informazioni richieste in merito dai cittadini.

"Visto che crediamo che il servizio debba essere più prossimo possibile alle persone – commenta Mugnaini – abbiamo chiesto all’Asl di invitare i pediatri che si dovessero trovare ad avere molti residenti a Montespertoli di fare ambulatorio anche presso la nostra Casa della Salute. L’apertura di un ambulatorio è infatti una scelta del medico e l’obbligo di apertura dell’ambulatorio in una specifica località può essere fatta ma solo prima della messa a bando del posto e non è questo il caso".

"Confidiamo quindi che il buon senso accorci le distanze – conclude il primo cittadino –. Purtroppo la carenza di nascite e la carenza di medici non aiutano, ma se non si garantisce servizi di prossimità a tutti non si contrasterà mai la carenza di nascite. Invito le famiglie che dovessero riscontrare problemi a segnalarmeli in modo che si possa affrontare il problema con Asl anche con più dati e informazioni possibile sui bisogni delle famiglie montespertolesi".

Simone Cioni