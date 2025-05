“Luminaria“ accende il centro storico. Videoproiezioni su strade e giardini: "Come essere dentro un’opera d’arte"

EMPOLIIl pulsante "on" sarà simbolicamente premuto da piazza Farinata degli Uberti con tanto di countdown. E in un attimo la magia prenderà vita. Succederà sabato 24 maggio, quando alle 21.30 in punto, dalla storica piazza cittadina, un conto alla rovescia scandirà gli ultimi istanti prima dell’accensione: non un semplice spettacolo di luci, ma l’inizio di un sogno collettivo fatto di arte, emozione e identità urbana. "Luminaria - Empoli Light Art" è pronta a partire con un grande evento gratuito e aperto alla cittadinanza. In concerto, a fare da madrina d’eccezione, un’icona della musica italiana: Ivana Spagna. Con oltre 11 milioni di dischi venduti nel mondo e una carriera che attraversa quasi quattro decenni, l’artista sarà la protagonista musicale della serata d’apertura, regalando al pubblico uno show gratuito in uno dei luoghi simbolo della città. Ma prima che la sua voce scaldi il cuore del pubblico di piazza dei Leoni, saranno le luci a fare da protagoniste.

Il centro storico si trasformerà in una gigantesca tela luminosa. Le facciate di piazza della Vittoria e piazza Farinata degli Uberti diventeranno lo sfondo di videoproiezioni spettacolari ispirate alle opere di DICò – The Fire Artist, pseudonimo di Enrico Di Nicolantonio – artista italiano di fama internazionale, noto per le sue reinterpretazioni esplosive in chiave Pop Art. Ma non è tutto. In questo "Natale fuori stagione" non mancheranno sorprendenti installazioni colorate lungo le vie del centro e nei giardini urbani, con nuovi arredi pronti a illuminare ogni angolo della città. Camminare per Empoli sarà come passeggiare dentro un’opera d’arte viva, mutevole, immersiva. Un’esperienza sensoriale pensata per abbracciare i visitatori.

Tutto questo è "Luminaria – Empoli Light Art", progetto che fonde cultura, innovazione e spirito di comunità. Un’iniziativa promossa dall’Associazione Centro Storico di Empoli, in collaborazione con Confesercenti Empoli, EVA - Eventi di successo, Séte, e con il patrocinio del Comune di Empoli. Numerosi i partner che hanno creduto nel progetto e lo hanno reso possibile: Generali Empoli Ramacciotti, Peragnoli-Scar, Bcc Banco Fiorentino, Nissan Brogi e Collitorti, Livith, Timenet e Gruppo GMG Spa. Tutti insieme per dire che la luce non è solo bellezza: è trasformazione, è possibilità, è visione. Un’occasione in più per volgere lo sguardo all’insù.

Y.C.