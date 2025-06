“Ludicomix“, 20 anni di fantasia. Piazza piena per Cristina D’Avena

Empoli ha celebrato in grande stile la ventesima edizione di Ludicomix, la fiera del fumetto e della cultura pop che dal 31 maggio al 2 giugno ha trasformato il centro storico in un’esplosione di fantasia, colore e divertimento. Un traguardo importante per una manifestazione cresciuta anno dopo anno, capace di evolversi seguendo le passioni di un pubblico sempre più ampio.

Per l’occasione, l’evento si è allungato di un giorno, regalando tre intense giornate di incontri, cosplay, giochi, workshop e cultura nerd. A coronare i festeggiamenti è stata la voce più amata dei cartoni animati: Cristina D’Avena sabato sera ha incantato piazza della Vittoria con un concerto gratuito, riempiendo il cuore di Empoli di entusiasmo e nostalgia. "Viva Empoli piena di vita!", ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi, che ha definito lo show un ringraziamento simbolico per i vent’anni di impegno degli organizzatori.

Lungo le vie del centro, espositori, fumettisti, illustratori e game designer hanno animato stand e padiglioni, offrendo un’esperienza immersiva per grandi e piccoli. Laboratori creativi, tornei di giochi da tavolo e incontri con autori hanno arricchito il programma. Tante le iniziative che hanno movimentato la città, rendendo questo maggio "indimenticabile e confermando Ludicomix come punto di riferimento regionale nel mondo della cultura pop", la chiosa del lo stesso sindaco.