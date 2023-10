Luca Nardini e “Il gigante” a Cerreto Guidi: debutto con la rassegna “Incontri intorno ai libri”

CERRETO GUIDI

Prende il via venerdì’ prossimo a Cerreto Guidi la nuova edizione della rassegna “Incontri intorno ai libri. Appuntamenti con gli scrittori“. Protagonista della prima serata, in programma a partire dalle 21.15 presso la biblioteca Emma Perodi sarà lo scrittore Luca Nardini (nella foto) con il suo ultimo libro “Il gigante“. L’incontro, ad ingresso libero, sarà presentato dal sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti. Il romanzo è ambientato a Bugnano, un piccolo paese della Garfagnana che non esiste più, ma che continua a vivere nell’animo del protagonista. I ricordi di quel bambino che giocava tra le case diroccate, dove dimoravano ancora morti e fantasmi, si sovrappongono alla riconoscenza di un adulto per l’incredibile esperienza di una crescita all’insegna di spazi aperti e libertà. Bugnano è stato un regalo immenso, meraviglioso e misterioso allo stesso tempo. Ora è un "gigante" che accoglie e dà il benvenuto al lettore. L’autore è nato a Empoli nel 1962 e questo è il suo ottavo libro. Il primo, “La carrozza affogata“, lo ha invece pubblicato nel 2007. La rassegna è organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Biblioteca Emma Perodi di Cerreto Guidi, in collaborazione con Rea.net nell’ambito del progetto “Leggere Fuori“. Per informazioni è possibile telefonare allo 0571 906219 o scrivere una email a biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it.