Lotta alla violenza di genere. All’Auser nasce un nuovo sportello: "Sarà un luogo accogliente"

Un nuovo sportello antiviolenza è nato proprio durante l’ultima celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il servizio è infatti stato inaugurato a Montaione presso la sede dell’Auser, a cura del Centro Aiuto Donna Lilith. L’apertura di questo sportello, che sarà accessibile tutti i mercoledì dalle 17 alle 19 ma con la possibilità di contattare gli operatori 24 ore su 24 ai numeri di telefono 0571 725156 e 353 5487205, rappresenta un passo concreto verso la creazione di una rete di supporto per le vittime di violenza di genere nella comunità. "La violenza di genere è un fatto culturale, che riguarda tutte le persone, non soltanto le donne – ha ribadito con forza Eleonora Gallerini, presidente del Centro Aiuto Donna Lilith –. Quello che facciamo è intervenire dove c’è bisogno con gli sportelli di ascolto e le case rifugio, ma questo non basta se non c’è un cambiamento a livello di società. Stiamo lavorando molto nelle scuole infatti e nelle aziende, cercando di sensibilizzare tutte le fasce di età. Bisogna partire dai bambini affinché possano crescere con una mentalità diversa. Bisogna cominciare a guardare le cose da un’altra prospettiva. Come si può fare? Con educazione, formazione, sensibilizzazione – conclude –. Aprire uno sportello sul territorio oltre ad essere un punto di riferimento non risponde soltanto al bisogno delle donne che subiscono violenza, ma fa informazione e coinvolge tutto quello che lo circonda".

"Siamo entusiasti di aver inaugurato questo sportello – ha aggiunto la presidente dell’Auser di Montaione, Paola Rossetti –, con l’obiettivo di estendere l’azione di Lilith anche sul nostro territorio, offrendo un immediato punto di riferimento a chi ne ha bisogno. Vogliamo far diventare questo spazio un luogo accogliente, dove le donne possano ritrovarsi, costruire relazioni e cercare di cambiare il mondo. Credo che oggi sia il momento di fissare obiettivi elevati. Pur consapevoli che qualcuno potrebbe definirci troppo ottimiste, crediamo che insieme possiamo realizzare molto. Questo spazio è il risultato del duro lavoro di tutte noi, ognuna ha contribuito con il proprio impegno e dedizione".