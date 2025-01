Lotta al disagio giovanile. Il Comune amplia i servizi

Il Comune di Montelupo ha avviato un’indagine di mercato per la selezione di un soggetto affidatario del servizio di "Attuazione delle politiche giovanili sul territorio di Montelupo Fiorentino", per il periodo marzo 2025 e agosto 2027. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 6 febbraio alle 14 (contattando la mail [email protected] o lo 0571917655).

"In questi mesi è stato intrapreso un lavoro di ascolto e indagine finalizzato a comprendere quali siano i reali bisogni dei nostri ragazzi. Prima di avviare un nuovo affidamento abbiamo avvertito l’esigenza di riprogettare il servizio, partendo proprio dagli aspetti conoscitivi e lavorando in sinergia con il nostro Istituto Comprensivo – ha detto l’assessore alle politiche giovanili Aglaia Viviani - ciò ci è stato utilissimo per introdurre differenti modalità di approccio e definire interventi. Ora si tratta di individuare un soggetto che sappia raccogliere la sfida che poniamo e che condivida i nostri intenti per i prossimi tre anni".