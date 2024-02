L’ossessione dei ragazzini. Muscoli da bodybuilder: "La vigoressia è in crescita"

EMPOLI

Cambiano i tempi, cambia la società e si trasformano anche i disturbi alimentari soprattutto nell’età adolescenziale. I casi di bulimia e anoressia che, per cliché sono i primi a balzare alla mente se si affronta l’argomento, sembrano ormai superati e sostituti da forme nuove di disagio. Il Covid è stato uno spartiacque. Ne parliamo con la dottoressa Susanna Agnello dietista, biologa nutrizionista e responsabile dello Sportello del Nutrizionista del Comune di Empoli che da tre anni offre supporto nello studio e nell’organizzazione dell’alimentazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi delle scuole comunali, a partire dai nidi. "Dopo la pandemia si è registrato un aumento di disturbi legati ad ansia e depressione, soprattutto tra le ragazze, eventi che sfociano nella riduzione o nell’aumento del peso (binge eating) - spiega Agnello, esperta in disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva - È diminuita di un paio di anni l’età media dell’accesso in ambulatorio. Sotto i 10 anni è precoce parlare di diagnosi di un disturbo, ci sono diverse dinamiche familiari che in bambini ancora piccoli possono incidere sul comportamento. Cresce invece l’insorgenza di disturbi in ragazzi sempre più giovani rispetto a qualche anno fa ed è incrementata la richiesta di aiuto da parte del sesso maschile. Se prima i disturbi del comportamento alimentare iniziavano a presentarsi in ambulatorio intorno ai 16/17 anni, ora già la fascia dei 12/14 manifesta i primi sintomi". Ragazzini alle prese con un fenomeno nuovo, accentuato ora più che mai. Si chiama vigoressia e nasce dall’idea distorta di vedersi troppo magri e poco muscolosi. C’è un’ossessione esagerata per il fitness e il culturismo che si fa viva già a 14 anni, quando molti ragazzi passano dallo sport di squadra alla palestra. "In passato - continua la biologa nutrizionista - fino a 17 anni l’obiettivo di fisicità e dell’aumento della massa muscolare non era una priorità. Ora la soglia è scesa. La vigoressia è un disturbo ancora poco conosciuto, che può svilupparsi in modo conclamato in età adulta". Ma già da adolescente il giovane si guada allo specchio e non si vede abbastanza grosso. Comincia a frequentare assiduamente la palestra e chiede il supporto della nutrizionista per una dieta equilibrata e più sana possibile. "C’è una grande influenza dei modelli non reali e completamente distorti che arrivano dai social". I giovani, insomma, vogliono diventare come il bodybuilder da milioni di like su Instagram.

Ylenia Cecchetti