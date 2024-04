Londi inaugura il comitato e svela i progetti

"Un evento molto partecipato e di questo sono soddisfatto. Un momento di incontro più che positivo, nel quale abbiamo sentito la vicinanza dei cittadini". Il vicesindaco di Montelupo Simone Londi ha così commentato l’inaugurazione del comitato elettorale che si è svolta ieri mattina in centro. "Noi Montelupo" lo slogan della coalizione formata da Partito Democratico, Azione ed Italia Viva, nella lista di centrosinistra che sosterrà nella corsa elettorale del prossimo giugno lo stesso Londi. I candidati al consiglio dovrebbero essere presentati nelle prime settimane del prossimo mese, con il diretto interessato che ha fatto il punto anche per quanto riguarda il programma elettorale (indicandone i primi punti). "La Villa Medicea è nel simbolo della nostra formazione e non è un caso: puntiamo molto sul progetto degli Uffizi Diffusi, che per Montelupo possono davvero rappresentare una svolta – ha aggiunto – sarà una delle priorità, insieme alla valorizzazione del centro che ha potenzialità notevoli da esprimere a pieno incentivando anche l’apertura di nuove imprese. Un’area per la quale vorremmo prevedere un percorso con la cittadinanza, per quel che riguarda il rilancio".

Senza dimenticare l’ambiente, rappresentato nel logo dal colore verde. "Penso alle opere di piantumazione urbana che secondo noi abbiamo già evidenziato ed effettuato in questi anni – ha concluso Londi – e penso che il tema ambientale dovrà diventare sempre più centrale". La corsa elettorale è insomma pronta a entrare nel vivo a tutti gli effetti.