Lo sport sul territorio: "Nuovi investimenti per campi e impianti"

La manovra ‘Empoli 100 giorni’ affronta anche il futuro dello sport. Così sono stati stanziati fondi per realizzare nuove tribune nei campi sportivi di Cortenuova, Ponzano e Villanuova, rispettivamente pari a 20mila, 20mila e 40mila euro. Sono 3 dei 5 campi su cui il Comune è intervenuto questa estate, oltre ad Avane e Santa Maria. Su un totale di dieic campi da calcio presenti: l’esatta metà. "Oltre al calcio – spiega la nota diffusa dall’amministrazione – nell’ambito di ’Empoli 100 giorni’, anche il bocciodromo comunale a Serravalle dove si pratica lo storico gioco delle bocce sarà interessato dalla sistemazione della copertura con risorse pari a 100mila euro". Non solo. L’amministrazione comunale "prosegue nel supporto alle associazioni per eventi sportivi sul territorio stanziando 65mila euro", praticamente al pari delle associazioni culturali. "I ‘campi di periferia’ di Empoli non sono luoghi lasciati a se stessi – sottolinea il sindaco Alessio Mantellassi –, hanno invece una funzione sociale importantissima. Permettono a giovani e meno giovani di praticare sport anche a un importante livello agonistico senza doversi allontanare troppo da casa. Per questo per Ponzano, Cortenuova e Villanuova abbiamo investito per il rifacimento delle tribune. Ma non ci fermiamo a questo: durante l’estate ci siamo presi cura di tantissimi impianti sportivi dal centro alle frazioni, questo ritengo sia importantissimo in vista della ripresa delle attività sportive dall’autunno". "Questa estate è stata prolifica sotto il punto di vista dei lavori agli impianti sportivi – spiega Laura Mannucci, assessora allo Sport del Comune di Empoli –, su 10 campi da calcio siamo intervenuti su metà di questi, esaudendo le richieste delle società e di chi pratica sport".

Nelle scorse settimane al campo sportivo di via San Mamante sono partiti i lavori per la sostituzione della vecchia caldaia con due nuove a condensazione. Mentre ad Avane, il campo da gioco di via Magolo, si è dotato di spogliatoi rinnovati.