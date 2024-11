Lo sport che fa la storia. Pallanuoto, il traguardo: "I nostri primi 40 anni"

Una premiazione con oltre cinquanta tra atlete e atleti, dirigenti, volontari e fondatori della società Empoli Pallanuoto, che festeggia i suoi 40 anni. Una vera e propria festa in Consiglio alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi e dell’assessora allo Sport Laura Mannucci. Per la società erano presenti la presidente Valentina Bardi, il vice Simone Menichinelli e il direttore sportivo Sandro Prosperi. L’Empoli Pallanuoto nasce nel 1984 come Amici nuoto Empoli pallanuoto, diventando poi nei decenni Empoli Nuoto ed Etruria Nuoto fino alla denominazione attuale. Nel palmares della società sportiva, troviamo anche la promozione in Serie B nel 2015-2016, traguardo più alto finora raggiunto. L’evento di ieri è stata l’occasione per ricordare figure storiche come i presidenti Renato Bonafede e Dante Prosperi, fino all’attuale dirigenza. Il 26 ottobre scorso si è tenuta una cena conviviale di festeggiamento, ieri è stato il momento dell’onorificenza da parte della città.

"Raggiungere quarant’anni di attività – ha commentato Mantellassi – non è solo ‘avere una buona idea’, è dare continuità allo stare insieme, vivere la piscina, fare comunità, riuscire ad andare avanti trasmettendo la passione verso i propri figli. È un meccanismo che richiede tempo, passione e sacrificio. Oltre a mettere il proprio tempo, la propria vita privata, per dedicarlo a una società che ti consente di fare sport. Questo è frutto di tanto senso civico e di comunità. Dalle proposte e le idee nate con Moreno e Simone Camiciottoli e Mauro Calvi, dopo 40 anni le radici non si sono smarrite. E posso dire che è una gioia di tutta la città annoverare l’Empoli Pallanuoto tra le società più longeve presenti".

"La vostra storia racconta di come lo sport vada a fianco alla qualità della vita – ha aggiunto l’assessora Mannucci –. Si può mettere insieme ragazze e ragazzi di varie età, tutti attorno a un’unica passione. Grazie anche alle famiglie che dedicano il loro impegno per trasmettere ai figli uno stile di vita sano e i valori dello sport. Crediamo molto alla piscina, è fondamentale per un gran numero di cittadini e ci stiamo impegnando verso il miglioramento". Quindi il riferimento alla piscina comunale e alle sue ben note difficoltà. "Come amministrazione stiamo cercando i fondi per una manutenzione totale della piscina – ha precisatoo Mantellassi –. Ci vorrà del tempo, ma iniziamo a programmare la prospettiva per quell’impianto. Il Comune è con l’Empoli Pallanuoto, non sono momenti facili per le società, ma tutto quello che potremo fare lo faremo per festeggiare con serenità questi 40 anni e i prossimi 40".