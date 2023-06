Liste d’attesa, è caos radiografie

Liste d’attesa? Andrà sempre peggio per chi non potrà permettersi visite e interventi da privato. E’ un cane che si morde la coda: manca il personale, si allungano i tempi di attesa per gli interventi, ma soprattutto per le visite specialistiche. Anche nell’Empolese Valdelsa gli ingranaggi sono inceppati. "Le difficoltà maggiori le stiamo riscontrando per traumatologia - conferma la Cgil Empolese Valdelsa - Stiamo chiedendo alla Asl di fare dei monitoraggi per avere un quadro chiaro". Ma i problemi sono evidenti: non c’è il cup per la diagnostica semplice a Empoli: "Se si ha bisogno di una radiografia non c’è una lista aperta. Questo porta al dirottamento verso strutture private". Mancano tecnici di radiologia e di laboratorio anche a Fucecchio, dove il personale si alterna su più presidi, quello empolese e quello di Castelfiorentino. "E dove - dice Sabrina Leto - nonostante 12 ore di turno estenuante non si riescono a garantire esami e risposte in tempi brevi". E’ paradossale la notizia del macchinario di ultima generazione per la risonanza magnetica di cui il San Giuseppe si è appena dotato. "Non sarà attivo perché mancano tre tecnici di radiologia che si occupino dell’apparecchio". Y.C.