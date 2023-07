L’ira del sindaco "Continuano i disservizi"

La segnalazione era stata fatta da alcuni residenti, nei giorni scorsi, tramite il nostro giornale. Ora anche l’amministrazione comunale si sta muovendo per sollecitare gli uffici postali a risolvere la questione. Il problema? Che "la consegna della posta in alcune frazioni, come Ortimino e Martignana - ha confermato il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini (nella foto) - non viene effettuata con regolarità ma subisce ritardi significativi perchè il personale è andato in pensione e non è stato sostituito. Tutto questo avviene senza nessuna comunicazione ufficiale né agli utenti né all’amministrazione comunale".

Ce lo avevano raccontato, alcune famiglie di Martignana: "senza preavviso da parte degli addetti, qui la posta ordinaria non arriva più: se ne è andata in pensione con la postina". Come sottolinea il sindaco, "ormai da qualche anno i disservizi degli uffici postali sul territorio comunale di Montespertoli continuano e sono frequenti. In questi giorni ho più volte chiesto notizie alla direzione di Poste Italiane ma senza ricevere una risposta. Il servizio postale - continua Mugnaini - è un servizio essenziale per la cittadinanza e va garantito al meglio. Quando ci sono problemi, questi vanno affrontati immediatamente e con trasparenza. E’ interesse di tutti collaborare in modo proficuo. Non ricevere risposte in tempi ragionevoli e non essere informati sui problemi è una grave carenza che si somma al disservizio registrato". Si richiede, in sostanza, che Poste Italiane "cambi registro nei confronti dell’utenza montespertolese e si faccia più prossima nei rapporti con il territorio".

Y.C.