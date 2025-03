L’invito rivolto a chi ha subito danni: "Fate le foto e conservate gli scontrini"

Il messaggio diramato dai sindaci dei territori colpiti dagli allagamenti è una raccomandazione a mantenere video e foto dei materiali danneggiati. Conservare scontrini e fatture di materiale alluvionato o riacquistato, preventivi e fatture per spese sostenute. "Poi, quando sarà dichiarato lo stato di emergenza nazionale, saranno diffuse le procedure precise per la richiesta dei ristori". Al momento, nessuna domanda da inoltrare alle amministrazioni comunali. E’ un nodo ancora da sciogliere, quello dei risarcimenti a cittadini e imprese.

"La stima dei danni per il nostro territorio è ancora in corso – dichiara Marco Goretti, coordinatore della Cna Empolese Valdelsa –. Anche la nostra sede di Empoli ha subito delle conseguenze, sebbene sia ancora presto per quantificarle con precisione. Il problema principale è stato causato dalle fognature. Nel seminterrato l’acqua ha raggiunto i 30 cm di altezza. Sarà necessario intervenire con la rimbiancatura delle pareti, la revisione dell’impianto elettrico e la sostituzione di alcuni computer".

Per supportare le imprese colpite, Cna ha creato un indirizzo email dedicato ([email protected]) attraverso il quale gli imprenditori possono segnalare i danni subiti. "Un monitoraggio puntuale sarà fondamentale in vista di eventuali misure di sostegno per le imprese".

Ed è iniziata, intanto, l’attività di Alia per il ritiro dei materiali alluvionati che dovranno essere conferiti separando i rifiuti urbani dai pericolosi e dagli elettrici ed elettronici. I cittadini delle aree colpite possono richiederne il ritiro tramite il sito aliapp.aliaserviziambientali.it oppure contattando il call center (800.888333, 199.105105 e 0571.1969333) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30 e il sabato fino alle 14,30. L’esposizione dei materiali deve avvenire subito dopo la segnalazione, senza appuntamento. Il servizio porta a porta, seppur con qualche ritardo, sta tornando alla normalità. Nelle zone ancora allagate dove gli operatori non riescono ad accedere, Alia invita i cittadini a ritirare i rifiuti dalla sede stradale e ad esporli nel successivo passaggio previsto dal calendario.