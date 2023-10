L’inventore Faggin nella terra del Genio

VINCI

Un genio nella terra del Genio per eccellenza, Leonardo. Nel prossimo week-end sarà infatti a Vinci il più importante inventore italiano vivente, Federico Faggin (nella foto). Dopo l’evento del 2019, il padre del primo microprocessore e della tecnologia touch, tornerà nella patria del Genio per esplorare una nuova frontiera fra scienza e spiritualità. Classe 1941, fisico, scienziato e imprenditore vicentino trapiantato in California dal 1968, premiato nel 2010 dal presidente Obama, Federico Faggin sarà di nuovo nel paese di Leonardo per un weekend di ispirazione e innovazione da venerdì a domenica prossimi. Nell’occasione l’inventore presenterà anche il suo ultimo libro “Irriducibile“, che tratta l’impossibilità di ridurre l’essenza dell’uomo a “macchina pensante“. Uno sviluppo del precedente volume “Silicio“, in cui l’autore indaga la coscienza che distinguerà sempre gli esseri umani dalle macchine, in una visione complessa della realtà che si intreccia alle intuizioni della fisica quantistica e definisce una nuova scienza del mondo interiore. Sabato 7 alle 18 si svolgerà un un evento spettacolo, con dibattito sui più recenti sviluppi del suo lavoro, in un intreccio tra scienza, filosofia, arte e ispirazione. Contestualmente ci sarà una mostra di alcune delle pregiate opere del liutaio Michele Sangineto, tra cui alcuni strumenti antichi ormai scomparsi, progettati proprio da Leonardo.