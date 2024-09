L’Intelligenza Artigianale. Tod’s in passerella a Milano

L’Intelligenza Artigianale di Tod’s è protagonista alle sfilate milanesi. Tod’s, infatti, celebra l’Intelligenza Artigianale, valorizzando l’individuo e ricordando che, al di là di qualsiasi innovazione, dietro ogni prodotto ci sono la conoscenza e le mani di chi lo crea. Il fatto a mano e l’eccellenza del Made in Italy, da sempre valori imprescindibili di Tod’s, dialogano così costantemente con la ricerca e la sperimentazione. A raccontare questi valori è l’opera che l’artista Lorenzo Quinn, noto per le sue monumentali sculture di mani in gesso, ha realizzato per la sfilata Tod’s Donna Primavera-Estate 2025: due mani che serrano nastri in pelle incrociati, simbolo dell’eccellenza artigianale e del sapere fare italiano. Per l’estate 2025 di Tod’s, il Direttore Creativo Matteo Tamburini presenta una collezione ispirata a un viaggio lungo le coste del Mediterraneo, dove la tradizione incontra lusso discreto e funzionalità, emblemi del lifestyle italiano. I materiali pregiati e la ricerca di lavorazioni sofisticate disegnano un guardaroba rilassato in forme e volumi, che mantiene un’eleganza senza tempo, accompagnando la donna Tod’s nella sua quotidianità. L’iconico trench in cotone o in pelle acquisisce nuovi volumi fluidi in diverse lunghezze, il windbraker è in cotone resinato o in nappa leggerissima. Giacche e camicie in crepe mélange, danno vita a capi sartoriali, come l’abito che abbina la giacca a vita alta e pantaloni slim di nuance diverse. La palette si concentra su tonalità naturali, ispirate alla pietra, alla sabbia e ai colori vibranti dei paesaggi italiani: il verde dei prati, il blu dei mari e il rosso della terra. L’iconico Gommino rimane protagonista della collezione nel modello "glove", dove una serie di anelli si affiancano formando un nuovo motivo distintivo, e in una versione dalla ricca lavorazione in pelle, interamente intrecciata a mano. La versione sabot si declina in pellami spazzolati o pregiati. Il mondo dei sandali riprende l’accessorio barretta, dove una sottile fascia metallica arricchisce la calzatura estiva per eccellenza. Lavorazioni selleria e materiali esclusivi contraddistinguono la collezione di borse.