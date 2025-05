L’ingresso dell’area parcheggio di viale Matteotti sarà ampliato

I lavori per il centro urbano stanno proseguendo, con l’obiettivo ultimo di tagliare il nastro il prossimo 3 luglio in occasione della festa patronale (con un occhio già alla prossima edizione di Mercantia).

Nel frattempo, l’amministrazione comunale sta intervenendo sul parcheggio di viale Matteotti che, anche a causa dell’attuale conformazione, sembra riscuotere un minor favore da parte dell’utenza del centro rispetto a quanto ipotizzato al momento del cantiere.

E proprio pochi giorni fa, il Comune ha trovato l’accordo con i proprietari degli immobili adiacenti, per un’intesa che permetterà di allargare l’ingresso dell’area parcheggio e di creare una fila per l’entrata e una per l’uscita. Sembra proprio questa infatti la criticità che rende relativamente poco appetibile il posteggio in questione agli utenti.

"L’accesso ha una ampiezza limitata al passaggio di un solo veicolo alla volta – si legge in un atto comunale – pertanto durante i lavori è stato dotato di un sistema di accesso-uscita regolato da un impianto semaforico comandato da delle spire sotto la pavimentazione bituminosa che danno l’impulso al verde o al rosso semaforico conseguentemente all’automezzo in transito".

Il sindaco Giovanni Campatelli ed il vicesindaco Simone Scardigli avevano preannunciato nelle scorse settimane l’intenzione di procedere all’esproprio di parte delle proprietà in questione per pubblica utilità, indennizzando economicamente i titolari. Espropri che al Comune costeranno complessivamente circa 5mila euro, con l’impegno di spesa che è stato assunto proprio due giorni fa dall’ente.

E a questo punto, nei prossimi mesi potrebbe partire anche questo intervento, per rendere maggiormente fruibile quello che nelle intenzioni degli amministratori dovrà essere uno dei parcheggi cruciali per piazza Boccaccio e il centro urbano.