L’inferno sull’autostrada A1. Maxi incidente tra camion e auto. Coppia di anziani muore sul colpo

Giornata d’inferno sul tratto toscano dell’Autosole, fra le uscite di Valdarno e Incisa in direzione Firenze. Ieri mattina, intorno alle ore 10, c’è stato un maxi tamponamento al chilometro 328: un uomo di 78 anni, Roberto Favia, e una donna di 79 anni, Liliana Brancato, marito e moglie, entrambi residenti nell’Empolese, sono morti sul colpo dopo il tremendo impatto.

Nello scontro, è rimasto ferito anche un 47enne, portato in elicottero in codice rosso all’ospedale Careggi, e un ragazzo di 22 anni (non in pericolo di vita), trasferito a Ponte a Niccheri a Firenze. Nell’incidente è stata anche bloccata un’ambulanza che stava portando d’urgenza un bambino da Foligno all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. E solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Figline Valdarno, e la squadra del distaccamento di Montevarchi del comando di Arezzo, è stato possibile creare un varco tra le chilometriche file di auto e far proseguire la corsa al mezzo del 118.

Il tratto autostradale è stato chiuso per ore, formando lunghissime code che hanno raggiunto i 10 chilometri, fa sapere Autostrade per l’Italia. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire tutte le operazioni di rimozione dei mezzi. Di fatto l’Italia autostradale è stata spezzata in due. E per lo stesso incidente si è formato un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma. Il traffico è stato riaperto intorno alle 15, ma la viabilità ha ripreso con regolarità solo alcune ore dopo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Arezzo-Battifolle, le ambulanze del 118 mobilitate da Pian di Scò, Terranuova Bracciolini e Monte San Savino, e il personale di Autostrade per la gestione della viabilità e per agevolare l’arrivo dei mezzi di soccorso. Inviata anche l’autogru dal distaccamento di Firenze ovest, fatta poi rientrare.

Secondo le prime ricostruzioni, la prima collisione potrebbe essere stata tra l’auto dei due coniugi (poi deceduti) e un camion. Da lì si è poi innescato un maxi tamponamento a catena, coinvolgendo in totale quattro mezzi pesanti, cinque automobili e un autobus (compromesso solo parzialmente nello scontro). I vigili, una volta arrivati sul posto, hanno subito constato che per la coppia di coniugi non c’era più niente da fare. Poi hanno liberato dall’abitacolo i feriti, affidandoli al personale sanitario del 118.

Nel primo pomeriggio è stata informata sui fatti anche la procura di Firenze, che – come accade di solito in questi tipi di incidenti – dovrebbe aprire un fascicolo d’inchiesta per fare luce sulla dinamica e sulle responsabilità.

P.M.