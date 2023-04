L’idea: realizzare una campagna pubblicitaria Così si può incentivare l’uso della bicicletta

Egregia sindaca Brenda Barnini, Empoli è molto ben tenuta e ci sono molti spazi verdi, come il parco di Serravalle, dove possiamo rilassarci e divertirci. Ci è piaciuta tanto l’idea di piantare alberi sull’argine dell’Arno, però questa proposta ci sta molto a cuore: aumentare le piste ciclabili, perché è difficile a raggiungere in bici la scuola Vanghetti, i giardini, il centro e il parco di Serravalle. Quando passiamo sul ponte dell’Orme, viaggiamo in mezzo a auto, motorini e camion. Usare la bici sarebbe molto importante per noi, per l’ambiente e per il portafoglio dei nostri genitori.

Che ne dice di una campagna pubblicitaria per sensibilizzare i cittadini ad usare bici e mezzi pubblici, in modo di risparmiare anche soldibenzina e rispettare l’ambiente? Potremmo chiedere ai calciatori dell’Empoli o agli atleti dell’Use Basket di diventare testimonial di questa iniziativa. Al preside della nostra scuola proporremo di fare un corso di ciclismo per diffondere l’uso delle due ruote. Si potrebbe anche organizzare una giornata, magari di domenica, in cui le strade siano accessibili solo alle bici. E sarebbe sicuramente apprezzato dai cittadini un parcheggio custodito. La ringraziamo per la sua attenzione e speriamo che possa realizzare almeno alcune delle proposte.