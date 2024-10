Licenza sospesa al pub. I cani fiutano cocaina nel pacchetto di sigarette

EMPOLI

Licenza sospesa per altre due settimane. Lo "Station Pub" di via Ricasoli è stato colpito dallo stesso provvedimento di un anno fa. In quel caso a far scattare la chiusura per quindici giorni fu una maxi rissa a colpi di sedie tra giovani scoppiata nel pieno dell’emergenza maltempo (era il 4 novembre 2024). Stavolta le motivazioni alla base della decisione emessa dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma sono legate alla presenza all’interno del locale di sostanze stupefacenti e di persone già note alle forze dell’ordine.

Il blitz da parte degli agenti del commissariato di polizia di Empoli è dell’ultimo fine settimana. Durante il controllo all’interno del pub le forze dell’ordine hanno innanzitutto accertato la presenza di persone già note alle forze di polizia per reati di varia natura. Continuando il sopralluogo con l’ausilio dei cani antidroga sono venuti alla luce altri importanti elementi che hanno poi portato al provvedimento finale elaborato dalla Divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Firenze. Gli agenti a quattro zampe hanno infatti fiutato e rinvenuto un pacchetto di sigarette con all’interno diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra le quali anche cocaina. Tutte prove che hanno fatto ritenere il "sussistere ancora di una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica". La sospensione della licenza è stata firmata e sarà valida da oggi e per i prossimi quindici giorni.

Il video del violento episodio del 4 novembre di un anno fece il giro dei social per il numero dei partecipanti e la ’spettacolarità’ della scena: furono coinvolte una ventina di giovani all’esterno del pub che si prendevano a seggiolate, pugni e calci. Il tutto sotto la pioggia e in piena allerta meteo. Ma quello non è stato l’unico episodio eclatante che ha fatto balzare agli onori delle cronache il locale empolese. La settimana precedente alla maxi rissa una persona era entrata all’interno brandendo una mazza da baseball e sbattendola sul bancone, creando paura tra i presenti. L’uomo si è poi allontanato.

Irene Puccioni