Lezioni di riciclo al museo del vetro

Tantissime le opportunità offerte anche per i più piccoli in vacanza da scuola. Come i tre giorni in compagnia dello staff del sistema museale empolese per scoprire l’importanza della raccolta differenziata, attraverso un percorso di cittadinanza attiva pensato per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità. "Ricicliamo", campus interamente dedicato al riuso e al riciclo in programma al Museo del vetro di Empoli, in via Ridolfi, si svolgerà dal 27 al 29 dicembre, dalle 8.30 alle 13. L’iniziativa rientra in "S-Passo al Museo", progetto promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze al quale anche quest’anno Empoli Musei ha scelto di aderire. Nel corso dei tre giorni, i partecipanti (dai 6 agli 11 anni), attraverso il vetro, avranno la possibilità di riflettere sull’importanza della raccolta differenziata e di realizzare delle vere e proprie opere d’arte, utilizzando oggetti di uso comune e materiali di seconda mano che così avranno una nuova vita. Il numero massimo di partecipanti previsto è di 15 (età compresa fra 6 e 11 anni) e il costo è di 30 euro a persona con sconto 10 per cento per i soci Unicoop Firenze. Per partecipare a "Ricicliamo" è necessario effettuare la prenotazione entro domenica 17 allo 0571 757067 oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected].