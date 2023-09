Lezione sulla vita del carabiniere D'Acquisto a Fucecchio: tanti giovani in ricordo di un eroe

"Iniziative come quelle di questa mattina non soltanto onorano la memoria di un eroe nazionale, ma sono anche un segno tangibile dell’attenzione e della gratitudine della nostra comunità verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune", ha detto il presidente dell’Anc Fucecchio, Carmelo Spitaleri intervenendo alle commemorazioni di Salvo D’Acquisto, carabiniere simbolo d’altruismo. All’incontro sono intervenuti anche il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei Carabinieri, il tenente colonnello Daniele Riva, comandante della Compagnia di Empoli, il luogotenente Pietro Pirina, comandante della stazione di Fucecchio, il coordinatore provinciale Anc di Firenze tenente Gian Carlo Losi, il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaca Emma Donni e tanti giovani. "Credo che per i nostri ragazzi questa sia stata una delle lezioni più importanti dell’intero anno scolastico" ha sottolineato il sindaco Alessio Spinelli.