L’ex scuola di Ponzano: "Diventerà una casa"

Nell’ex-scuola di Ponzano saranno ricavati cinque nuovi alloggi in cohousing, nell’ottica del contrasto all’emergenza abitativa. Nelle scorse ore, la giunta Barnini ha dato infatti il via libera alla concessione in comodato d’uso gratuito dell’edificio in questione alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. La struttura di Ponzano, ristrutturata da Publicasa, dovrà dunque fornire un’alternativa in più per i nuclei familiari che vivono situazioni di precarietà abitativa. Lo stabile potrà ospitare circa quattordici persone, fra singoli cittadini e famiglie. Ci sono spazi di vita esclusivi e aree comuni, quali soggiorno, sala da pranzo, cucina, servizi igienici e un ripostiglio adibito a lavanderia. Un intervento che, nelle intenzioni dei promotori, mira come detto ad ampliare per le fasce più deboli della popolazione le opportunità legate alla disponibilità di case popolari.

Si tratta, del resto, di un argomento particolarmente delicato, anche alla luce del recente rapporto “Abitare in Toscana“ (realizzato dall’Osservatorio sociale e sviluppato dai referenti della Regione Toscana e di Anci Toscana, nda) che per l’Empolese Valdelsa ha tracciato un quadro caratterizzato da luci e ombre. Se da una parte il territorio dell’Unione è una delle aree con la percentuale più alta (pari nel dettaglio al 14,4 per cento) di alloggi Erp costruiti nel nuovo millennio, dall’altra ha anche una percentuale di abitazioni sfitte superiore alla media regionale: si parla dell’11 per cento. Dei 174 appartamenti non abitati, 120 risultano in manutenzione. Per quel che concerne le graduatorie relative all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel 2022 sono state 125 le domande accolte (a fronte di 45 nuove assegnazioni). Ma lo scorso maggio, risultavano ancora 147 persone senza fissa dimora.

"Proseguire e accrescere le opportunità per coloro che vivono un periodo di fragilità abitativa ed economica resta una priorità – ha commentato il sindaco di Empoli Brenda Barnini, con delega alle politiche abitative dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa – la rinnovata struttura di Ponzano ha questo obiettivo, che è quello di offrire un servizio fondamentale per le necessità delle famiglie. Un primo passo per ripartire con una nuova vita".