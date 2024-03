Letture e laboratori a Palazzo Leggenda

EMPOLI

Pasqua chiude il mese di marzo e il lunedì dell’Angelo apre quello di aprile, anch’esso ricco di appuntamenti alla biblioteca Fucini di Empoli. Il primo è per martedì prossimo con l’ormai collaudato gruppo Sferruzza Sferruzza, che si troverà alle 16.30 nella sede del Bibliocoop in via Sanzio, al Centro*Empoli. Per partecipare basta inviare una email a [email protected] o telefonare allo 0571 757840. I manufatti delle sferruzzanti restano esposti in una apposita vetrina che si trova all’interno della biblioteca comunale e sono acquistabili: il ricavato sarà devoluto per i progetti di beneficenza “Cuore di Maglia” e altri di solidarietà. A Palazzo Leggenda, invece, due gli incontri dedicati ai più piccoli prima del prossimo weekend. Si parte mercoledì 3 aprile alle 17 con una torre di storie con “Profumo d’erba e giochi all’aperto!“, per dare il benvenuto alla Primavera con tanti libri (letture per bambini dai 4 agli 8 anni). Il giorno successivo, sempre alle 17, ecco invece l’Atelier digitale e le Scatole Sonore - Amplificatore a Km zero. I partecipanti saranno guidati nella costruzione di un amplificatore “a km 0”, anche noto come “Amplificatore Detto/Fatto”. Un modo per potersi godere la musica con un tocco di creatività e sostenibilità (laboratorio creativo digitale dai 7 agli 11 anni di età). È consigliata la prenotazione.