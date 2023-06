Letture e arte sulla pace Una mostra di successo

Un grande successo per ’Lettura e arte. La pace’. E’ stato questo il titolo della mostra in continuità, dal nido d’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, realizzata nei locali dell’istituto Montanelli Petrarca grazie alla sinergia dei tre gradi scolastici. Circa 1.300 i visitatori in nove giorni di mostra, dai bambini dei nidi di infanzia fino ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado, mentre le famiglie hanno partecipato agli incontri del pomeriggio. Le sezioni e le classi hanno lavorato su vari albi illustrati e su elaborati in 3D ispirati al tema della pace, e grande successo hanno avuto anche i report, che hanno offerto l’occasione di visitare i luoghi della mostra e assistere alla proiezione di foto e filmati relativi alle attività svolte. Inoltre, le classi quinte della primaria e le classi prime della secondaria di primo grado, come conclusione di un percorso che ha visto la lettura del testo ’Desideria’ e l’incontro con la scrittrice Elisa Castiglioni, hanno realizzato nuovi prototipi di copertine e segnalibri.