Letture ad alta voce Incontro per i genitori

Un incontro per far comprendere l’importanza della lettura ad alta voce per i bambini. E’ quello che si terrà oggi alle 17,30 al Teatro Pacini con l’esperto di lettura ad alta voce condivisa, David Bargiacchi. Un incontro per coinvolgere i genitori attivamente, per far conoscere loro la logica che sta dietro alla politica educativa ’Leggere:forte!’ della Regione Toscana. Ma non si tratterà soltanto di informare le famiglie. L’obiettivo di questo incontro e del prossimo, in programma mercoledì 26 aprile, è quello di far fare anche ai genitori esperienza diretta di una lettura ad alta voce, a cura degli esperti facendo conoscere benefici e potenzialità del training di lettura svolto in classe. "Un grazie speciale per l’attenzione e la cura con cui la Regione Toscana ha deciso di investire sulla promozione della lettura ad alta voce, coinvolgendo il mondo dei servizi educativi, delle scuole e delle famiglie", commenta il vicesindaco di Fucecchio Emma Donnini.