L’esclusione di Bagnoli per Popolo della Famiglia . Non sarebbe stato raggiunto il numero necessario di firme

Semaforo rosso per il Popolo della Famiglia: il candidato Massimo Bagnoli non potrà quindi correre per la poltrona di sindaco alle prossime amministrative. È il verdetto della commissione elettorale, per un’esclusione dovuta a quanto pare al mancato raggiungimento del numero di firme necessario da parte della lista poi bocciata. Qualche momento di apprensione, anche se per motivi diversi, lo ha vissuto anche la Lega: pare che un candidato al consiglio comunale avrebbe rinunciato a presentarsi quasi al fotofinish, ma il problema è comunque stato risolto e per il Carroccio è alla fine arrivato l’ok. I leghisti guidati dai consiglieri uscenti Damiano Baldini e Eliseo Palazzo faranno parte della coalizione di centrodestra a sostegno della candidata a sindaco Lucia Masini, lanciando la sfida al centrosinistra di Giovanni Campatelli e alla lista civica "Più Certaldo" di Pardo Cellini.