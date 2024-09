Le vie di Leonardo tra gli itinerari culturali del Consiglio d’Europa

Oggi, in Ungheria, si aprirà il forum consultivo annuale sugli itinerari culturali del Consiglio d’Europa. E al termine della rassegna, dopodomani, sarà consegnato il certificato di ’Itinerario culturale’ all’associazione ’Le vie di Leonardo da Vinci’, facendo così seguito alla certificazione ottenuta la scorsa primavera dall’omonimo percorso che si snoda attraverso Italia, Francia, Turchia e Slovenia nel nome del Genio. Alla cerimonia, che si terrà a Visegrad, parteciperanno la direttrice Buse Akgun e il sindaco Daniele Vanni (nella foto in alto). Nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà rappresentare un’ulteriore vetrina per il territorio, considerando il riconoscimento che rende ancor più ’internazionale’ il cammino. Dal Consiglio, è stato richiesto infine alle Vie di Leonardo di promuovere iniziative comuni di ricerca e pubblicazioni scientifiche, rafforzare la situazione finanziaria diversificando le fonti di finanziamento, sviluppare nuove mappe digitali e implementare la segnaletica lungo il percorso.