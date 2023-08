“Le vie di Leonardo“ Presentato il dossier

Si attende il via libera del Consiglio d’Europa. È stato difatti presentato all’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali il dossier per il riconoscimento dell’Itinerario culturale delle Vie di Leonardo Da Vinci. La documentazione è stata consegnata all’agenzia tecnica del programma degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa lo scorso 29 luglio dall’Associazione internazionale “Le Vie di Leonardo Da Vinci“: 200 pagine, tra raccolte, verbali e progetti per realizzare un cammino attorno alla figura emblematica e poliedrica del Genio del Rinascimento. Una volta ottenuto il riconoscimento europeo “Le Vie di Leonardo Da Vinci“ potranno aggiungersi agli attuali 47 Itinerari riconosciuti. "Legare l’attualità e l’universalità del Genio ai valori di democrazia, pace e cultura: questo è uno degli obiettivi del progetto, perché da sempre Leonardo unisce persone, paesi e idee" spiega l’assessore alla cultura Sara Iallorenzi.