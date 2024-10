Le strade come discariche. È allarme abbandono rifiuti: "Più controlli e prevenzione"

È emergenza rifiuti. Dal centro alle frazioni. Passando per la zona rossa: le Cerbaie, dove al degrado si aggiunge la grave piaga della droga. È un bollettino di guerra quello che si legge, post dopo post, sulla pagina social del Comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie, il gruppo nato per riportare decoro e restituire alle legalità il polmone verde del Valdarno. Le segnalazioni passano a raffica. Con via Casabianca una delle aree a maggior rischio abbandoni. Massarella è la frazione gettonatissima dagli incivili. Nei giorni scorsi anche un gruppo di fungaioli provenienti da Pistoia hanno dato anche un loro piccolo contributo nel raccogliere qualche rifiuto. Loro, appassionati di ambiente e frutti del territorio, non hanno resistito davanti a tanta indecenza.

Una manciata di ore fa il problema è stato segnalato in località Le Vedute: in mezzo alla vegetazione sono state viste e fotografate batterie di auto dismesse: veleno allo stato puro per l’ambiente. Poi di nuovo a Massarella in Via Salanova. Nei pressi del Lago delle Docce altri rifiuti. ma non solo. Basta andare indietro di pochi giorni quando una ventina di sacchi neri contenenti ritagli di pellame sono stati abbandonati in via della Querciola a Fucecchio. Non è la prima volta che quel sito è eletto a discarica. I sacchi pieni di scarti di lavorazione erano in bella vista a ridosso della fossa di scolo delle acque meteoriche e altri, circa una decina, segnalati agli uffici comunali, erano stati gettati proprio della fossa. Fatti accaduti a distanza di poco tempo da altri episodi di rifiuti abbandonati a poca distanza dal traliccio di nidificazione delle cicogne. Davanti a tutto questo scempio alcuni cittadini della zona auspicano una intensificazione dei controlli a fine di prevenzione e contrasto utilizzando, quanto possibile. strumenti di videosorveglianza. Quest’area si trova a ridosso del Padule di Fucecchio, a pochi metri dal tracciato della via Francigena, percorso ogni giorno dai pellegrini. E certe immagini non sono un bel biglietto da visita per un territorio che vuol fare degli antichi tracciati della storia una risorsa paesaggistica e un volano del turismo.

Rifiuti sono stati poi segnalati, una manciata di ore fa, anche in piazza Samo dove i guardini vengono usati anche come bagni pubblici a cielo aperto, fra erba alta e sporcizia ovunque nonostante l’area sia frequentata da famiglie con bambini. E rifiuti, ancora, davanti ad una bellissima struttura come il verde di Villa Landini Marchiani.

C. B.