Le squadre locali ’spaccate’ in due. Ecco tutte le novità

Mantenuta la separazione in due gironi per le cinque compagini locali al via della Seconda Categoria. Santa Maria e Monterappoli, con l’aggiunta di Avane, neopromossa, sono state confermate nel girone F con altre sette squadre: Daytona, Laurenziana, Poggio a Caiano, Real Peretola, Rinascita Doccia, Sesto 2010 e Virtus Comeana. Un raggruppamento composto da team dell’hinterland fiorentino e della provincia di Prato, da dove per esempio arrivano due delle 4 neopromosse, Naldi e San Giusto oltre a La Querce, spostata dal girone E così come i fiorentini del Cobra Kai arrivano dall’H. Le altre novità sono rappresentate dalla retrocessa Atletica Castello e dall’ultima ‘matricola’, l’ambiziosa La Lanterna di Lastra a Signa. Veniamo invece ad Aurora Montaione e Ponte a Cappiano che ‘migrano’ dal girone D al G insieme ad altri sei: Bellaria Cappuccini, Capanne, Capannoli San Bartolomeo, Castelfranco, Corazzano e Santacroce. Tre le ‘matricole’, le pisane la Corte, Terricciola e La Fornace, mentre le altre cinque del girone sono state spostate da altri raggruppamenti: Ponte delle Origini e San Prospero dall’A, Atletico Cascina e Sextum Bientina dal B e Volterrana dal C. Queste ultime due sono tra le più attrezzate per una corsa di vertice. Chiudiamo con il primo turno di Coppa Toscana (1, 8 e 25 settembre), come sempre a triangolari: in uno ci sono Santa Maria, Avane e Monterappoli e in un altro Aurora Montaione, Ponte a Cappiano e Corazzano.