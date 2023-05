Le prospettive aperte per lo sport Il progetto del centro a Monteboro adesso è pronto per decollare

di Tommaso Carmignani

La variante redatta dall’ufficio urbanistica e toccherà molteplici aspetti della vita cittadina. Uno strumento che modificherà il piano strutturale e che avrà ripercussioni anche sullo sport. Perché il via libera della giunta riguardo al centro sportivo di Monteboro è il passaggio chiave che l’Empoli aspettava per preparare il terreno all’ampliamento della struttura. La richiesta arrivata sulla scrivania del sindaco Barnini e presentata dal presidente Fabrizio Corsi, con la regia di Luca Lotti, parla chiaro: l’obiettivo della società, che ha appena conquistato la certezza di giocare in Serie A anche l’anno prossimo, è allargare il centro sportivo per adeguarlo agli standard più moderni e provare a mettersi in pari con società di grido come Atalanta e Fiorentina. Monteboro non avrà forse le dimensioni del Viola Park, ma a lavori finiti ospiterà sia l’attività della prima squadra che del settore giovanile.

Un bel passo avanti se pensiamo che nel 2006 c’erano soltanto un campo a 11 in sintetico e la sede della società. Il progetto, che non prevede destinazioni diverse rispetto a quella sportiva, vedrà la realizzazione di altri tre campi e di strutture funzionali all’attività sportiva come spogliatoi, palestre, un centro medico e quant’altro. Monteboro dovrebbe poi conservare una parte dedicata alla normale utenza, come peraltro avviene da anni. Dentro al centro, quindi, ci saranno dei campetti che anche le persone normali potranno sfruttare. I lavori potrebbero partire non appena la variante diventerà operativa, ma la strada è spianata. E sarà seguita da altri interventi in ambito sportivo che non riguardano l’Empoli, ma che avranno un impatto significativo sulla vita della città.

Il primo progetto che sarà prodotto dalla variante è l’ampliamento del campo sportivo di Avane, dove pochi giorni fa si è ricordato Marcello Spalletti alla presenza del fratello Luciano, fresco campione d’Italia col Napoli. Una realtà importantissima per lo sport cittadino che punta ad investire su un quartiere che negli anni ha visto già molti interventi di rigenerazione. Poi toccherà alla riqualificazione dell’impianto di pesca sportiva a Castelluccio e a quella del centro ippico con sede a Villanuova. Interventi che, seppur in ambito privato, hanno una valenza di utilità pubblica, visto che si tratta di strutture che fanno attività sociale a 360 gradi.