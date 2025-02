Le nuove banconote da 100 euro. Il volto di Leonardo Da Vinci in concorso per essere riprodotto

Tanti anni fa, Leonardo Da Vinci era il volto su una delle banconote-simbolo del boom economico. E nei prossimi mesi, il Genio potrebbe essere raffigurato sulle nuove banconote da 100 euro. Già, perché il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso, a oltre vent’anni dall’entrata in vigore della moneta unica, di rinnovare le banconote, affidandosi a una serie di sondaggi promossi fra cittadini ed esperti volti a selezionare i nuovi motivi per la resa grafica dei due possibili temi. Il primo tema riguarda la "Cultura europea", si incentra su luoghi di cultura e condivisione e personaggi illustri. Fra loro, oltre a Leonardo, ci sono il soprano Maria Callas (la cui effige è stata proposta per la nuova banconota da 5 euro) il compositore Ludwig van Beethoven (per i nuovi 10 euro) la scienziata Marie Curie (per i 20) lo scrittore Miguel de Cervantes (per la banconota da 50 euro) e la scrittrice Bertha von Suttner (sulla banconota da 200 euro). Quali saranno dunque i prossimi passaggi? Entro fine anno, la BCE istituirà una commissione giudicante e procederà a indire il concorso grafico, al quale potranno partecipare bozzettisti provenienti da tutta l’Unione Europea. Nel 2026, infine, ci saranno i disegni definitivi: a quel punto, nel giro di qualche anno, le nuove banconote entreranno in circolazione. Qualora la scelta ricadesse su Leonardo, non si tratterebbe di un inedito assoluto: il Genio comparve a cavallo fra gli anni ‘60 e gli anni ‘70 sul fronte della banconota da 50mila lire.

"È notizia di questi giorni che la BCE abbia selezionato Leonardo Da Vinci come possibile personaggio storico del mondo della cultura da inserire nella prossima banconota da 100 euro – ha confermato il sindaco Daniele Vanni - con il retro raffigurante adulti e bambini che ammirano esempi di arte urbana. La decisione è frutto di un processo inclusivo che ha tenuto conto delle opinioni dei cittadini europei. Noi ovviamente facciamo il tifo per Leonardo, ricordando la prima banconota da 50mila lire stampata in Italia dal 1967 al 1974, che oltre a raffigurare il Genio Universale raffigurava anche la nostra città".

