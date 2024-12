Le nozze erano ieri e lo sposo non arriva

MONTESPERTOLI

"Il matrimonio era ieri". Questo il titolo dello spettacolo che la compagnia I ragazzi di campagna porterà in scena oggi pomeriggio alle 17 presso il Circolo Anspi Sotto le Mura di Montespertoli. Si tratta di una commedia brillante di Giuseppe Della Misericordia con Cristina Cappiardi (nella foto), Rita Salvi, Emanuele Parrini, Marta Mugnaini, Andrea Franchi, Rossano Falai, Carlotta Antichi, Mattia Compagnucci e Rossella Cirri oltre a Diego il pony. La trama vede come protagonista Stefano, che rimane bloccato in aeroporto e arriva al suo matrimonio con un giorno di ritardo. È pronto ad affrontare la rabbia della sposa, ma fa invece una scoperta sconvolgente: è stato assunto un figurante e il matrimonio è stato celebrato senza di lui. Tutte le persone coinvolte, dalle mamme degli sposi alla wedding planner, da un’imbucata al prete, forniscono una versione plausibile per giustificare l’accaduto e tutte si rivelano, in fondo, interessate solo a se stesse. Una storia di finzioni, inganni e travestimenti, ma anche una storia di riscatto e consapevolezza. Una satira esilarante, cinica e veloce, nella quale tutti i luoghi comuni sul matrimonio e sull’amore sono ribaltati perché a volte guardare le cose al contrario è l’unico modo per capirle. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare, anche tramite whatsapp, il numero 334 8991956.