Le Novelle del Boccaccio a Certaldo: 7 Appuntamenti fino ad Aprile 2024

CERTALDO

Sette appuntamenti fino ad aprile 2024, ogni secondo venerdì del mese alle 21.30 a partire dal prossimo 20 ottobre. Tutto pronto a Certaldo, dopo il successo dello scorso 21 settembre della trasferta a Firenze presso la biblioteca Laurenziana, per una nuova edizione del ciclo di incontri "Si racconta le novelle del Boccaccio", una serie di letture teatrali dal Decameron che si terranno a Casa Boccaccio, nel cuore di Certaldo alto. L’organizzazione è come sempre a cura dell’associazione Polis-Oranona teatro, in collaborazione con il Comune di Certaldo e l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. L’ingresso è libero, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuare telefonando al numero 0571 663580 o scrivendo una email all’indirizzo info@laboratoripolis.it.

L’esordio di venerdì prossimo sarà con l’ottava novella della terza giornata, mentre a novembre toccherà alla terza novella della nona giornata. A dicembre ultimo appuntamento di questo 2023 con la terza novella della decima giornata. Il 2024 inizierà invece con l’incontro del 12 gennaio dedicato alla quarta novella della prima giornata.

La rassegna proseguirà poi a febbraio e marzo rispettivamente con la lettura della quarta novella della seconda giornata e della quarta della terza giornata. Infine, il 12 aprile gran finale con la messa in scena della quarta novella della quarta giornata.