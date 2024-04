Le multe fruttano 244mila euro. Ecco il piano

Poco più di 244mila euro, già accertati a titolo di entrate vincolate da Codice della Strada, da utilizzare per migliorare la sicurezza sulle strade. Questo l’ammontare delle sanzioni elevate sul territorio fucecchiese e già trasferite dalle casse dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa al Comune di Fucecchio, risultanti dal rendiconto 2023. Risorse che saranno utilizzate per finanziare la manutenzione di immobili segnaletica e pubblica illuminazione finalizzata al mantenimento della sicurezza stradale. Circa 150mila euro, nel dettaglio, sono stati impegnati per operazioni connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime vie. Altri 40mila euro sono invece stati impegnati per lavori di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà. Per quanto riguarda invece il totale delle contravvenzioni elevate nel corso di tutto lo scorso anno a Fucecchio, l’ultimo documento reso noto dall’Unione dei Comuni parlava di un cifra superiore a 1.271.000 euro. La più alta fra gli undici Comuni dell’Empolese – Valdelsa in valore assoluto, alle spalle di Empoli. Da ricordare infine le multe per superamento dei limiti di velocità, per un importo superiore ai 30mila euro.