Le meraviglie nelle paludi: la bellezza della natura in una mostra

C’è tempo fino al 2 febbraio per visitare una bella mostra. E’ "Meraviglie nelle paludi", un’esposizione di fotografia e arte naturalistica dedicata alle zone umide, alla loro fauna, flora e ambienti. Le foto sono dei fotografi naturalisti Federica Gianneschi e Valerio Baldeschi e rappresentano ambienti e natura delle zone umide toscane. La collettiva di opere artistiche – esposte al museo civico e diocesano di Fucecchio – include disegni e acquerelli di Alessandro Sacchetti, Susanna Maru, Carla Mastroberti, Susanna Selici e Laura Salaris. L’iniziativa, organizzata dalla Lipu e dall’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità, richiama l’attenzione sulla bellezza delle paludi, a partire dal Padule di Fucecchio e dal Lago di Sibolla. La meraviglia che proviamo di fronte alla natura spesso è la chiave, appunto, per comprenderne appieno il valore, e le zone umide, fra i vari ambienti naturali, sono quelli che ospitano la più ricca biodiversità.